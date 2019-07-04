У Львівській області дитину насмерть засипало піском

У Золочівському районі Львівської області дитину насмерть засипало піском. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, 3 липня близько 19:00 у Золочівський відділ поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в одному з сіл району загинула дитина. За даними співробітників поліції, семирічний хлопчик грався в піску неподалік від будинку. У якийсь момент пісок зрушився і засипав дитину. Дитина померла до приїзду медиків

У поліції повідомили, що за фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок".

Нагадаємо, раніше в Одеській області під час пожежі в приватному житловому будинку загинуло четверо дітей. На момент виходу новини причина пожежі не була встановлена.

Відзначимо, раніше в Дніпропетровській області на дитячому майданчику стався вибух. В результаті інциденту постраждали шестеро дітей у віці від чотирьох до 16 років.

Пригода сталася 1 липня близько 20:00 на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпровського району. Попередньо, в результаті вибуху двох постраждалих у важкому стані доставили в обласну лікарню.