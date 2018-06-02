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Во Львовской области разоблачили на взятке двух таможенников

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 00:19
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые средства (ssu.gov.ua)

Злоумышленников задержали на их рабочем месте

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке двух работников таможенного поста "Мостиска" Львовской таможни. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, правоохранители установили, злоумышленники систематически требовали деньги с предпринимателей за не создание искусственных препятствий во время переправки автозапчастей через границу.

Также оперативники спецслужбы задокументировали факт получения таможенниками очередной неправомерной выгоды в сумме восемь тысяч гривен и задержали их на рабочем месте.

Открыто уголовное производство по части третьей ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Обоим должностным лицам таможни объявлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, что чиновника Государственной фискальной службы (ДФС) в Киевской области правоохранители викрили на взятке. Государственный ревизор требовал у предпринимателя деньги за непроведение проверки.

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Теги публикации: Львов, Служба безопасности Украины, таможня, Львовская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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