У Львівській області пасажирський потяг зіткнувся з автомобілем

У Львівській області в результаті зіткнення пасажирського поїзда з автомобілем у Самбірському районі одна людина загинула і одна постраждала. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що на нерегульованому залізничному переїзді в селі Хлопчиці сталося зіткнення пасажирського поїзда Сянки - Львів з автомобілем Opel Vectra. В результаті аварії водій легкового автомобіля, 22-річний житель району, загинув на місці події. Його пасажирка доставлена до лікарні, діагноз встановлюється.

В даний час вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з'ясовуються обставини події.

Нагадаємо, в результаті зіткнення поїзда "Інтерсіті+" сполученням Київ - Львів з автомобілем на переїзді перегону Вершница - Новоград-Волинський ввечері в середу, 10 липня, постраждала одна людина. В "Укрзалізниці" зазначили, що ДТП, спровоковане водієм автомобіля близько 20:00, призвело до затримки руху поїзда за вказаним напрямом.