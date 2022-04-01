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У Львівській області відкрили нове газове родовище

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Львівська область, П'ятниця 01 квітня 2022 16:16
У Львівській області відкрили нове газове родовище Фото: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Сергей Новиков

Нічні вибухи у Львівській області були пов'язані з відкриттям нового газового родовища. Україна має намір нарощувати видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"Пам'ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто на Львівщині не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде по курсу їх корабля. Офіційно: у Львівській області відкрили нове газове родовище. Далі будемо тільки нарощувати видобуток", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 1 квітня в одному з населених пунктів Львівської області провели контрольований викид суміжних газів, які місцеві жителі прийняли за вибух ракети, оскільки викид стався під час повітряної тривоги.

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