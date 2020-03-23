У Львівській області схвалили введення надзвичайної ситуації

У Львівській області схвалили введення режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з коронавірусом. Про це повідомили у Львівській міській раді в Facebook.

Повідомляється, що відповідне рішення про введення надзвичайної ситуації було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввечері 23 березня.

"З 00:00 24 березня, у Львові та області - надзвичайна ситуація. Згідно з рішенням обласної комісії з питань ТЕБ та НС. Деталі - пізніше", - повідомили в міськраді.

Нагадаємо, 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 9 областях.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликав Верховну раду ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з коронавірусом.

Зазначимо, станом на вечір 23 березня в Україні офіційно підтверджені 73 випадки коронавіруса, з них 2 у Львівській області. При цьому зафіксовано 705 підозр на COVID-19, 98 з яких на території Львівської області.