У Львівській області одна з міських рад відмовляється посилити карантин

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Депутати не згодні із внесенням міста в "червону" зону

У понеділок, 17 серпня, міська рада Самбора у Львівській області відмовилася посилювати карантин, попри перебування міста в "червоній зоні". Таким чином влада не виконала рішення державної комісії ТЕБ та НС від 13 серпня.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що в той самий час під стінами мерії проходив пікет кількох десятків підприємців з вимогою не забороняти їм працювати.

Влада ухвалила таке рішення, оскільки вважає, що розпорядження державної комісії ТЕБ та НС суперечить Конституції, а потім і громадському транспорту та підприємцям.

Також міськрада Самбора закликала поліцію утриматися від залучення до відповідальності підприємців, які будуть продовжувати працювати, всупереч карантинним обмеженням, які повинні бути в місті.

Крім того, депутати ухвалили звернення до президента, міністра охорони здоров'я та голови Львівської ОДА про скасування червоного рівня епідеміологічної небезпеки в Самборі, оскільки вважають, що він не відповідає реальному стану справ із захворюваністю на COVID-19.

Нагадаємо, з серпня в Україні почали діяти нові правила карантину, згідно з якими міста, райони та області поділили на чотири зони карантину - від "зеленої" до "червоної".

Подібний прецедент вже був. Зокрема, влада Луцька і Тернополя відмовлялася посилювати карантин, дізнавшись, що міста знаходяться в "червоній" зоні карантину.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав причини сплеску коронавірусу на заході України.