За перше півріччя фахівці "Житомиргазу" виявили 270 крадіжок газу

Газовий вентиль (УНІАН)

За шість місяців 2020 року у Житомирі та Житомирській області газовики зафіксували 270 випадків крадіжок газу. Майже 33% зафіксованих порушень пов’язані із втручанням у роботу побутових газових лічильників. Загальна сума завданих збитків склала понад 2,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Житомиргаз".



Зазначається, що споживачі Житомирської області вдаються до різноманітних махінацій: втручаються в роботу газового лічильника, щоб він "крутився" повільніше, "скручують" показники, організовують незаконні врізки в газопровід, а також самовільно підключають газове обладнання або ж відновлюють газопостачання.

"Найчастіше до махінацій вдаються споживачі сільських місцевостей, в кого велика опалювальна площа. Однак люди повинні розуміти, що бажання зекономити насправді грає з ними злий жарт. Крадіжки газу обійдуться набагато дорожче, аніж обліковане споживання. В результаті порушник заплатить за неврахований газ в розмірі граничної норми споживання, окрім того за крадіжку газу передбачена кримінальна відповідальність", – говорить директор технічний АТ "Житомиргаз" Сергій Колесник.

За словами прес-служби, за 12 місяців минулого року недобросовісним споживачам нараховано до сплати 3,71 млн гривень у зв’язку із несанкціонованим відбором природного газу. Після виявлення незаконних втручань більшість порушників визнає свою провину і сплачує за самовільний відбір газу передбачені законом штрафні санкції.

"Якщо ж людина не визнає своєї вини та відмовляється компенсувати заподіяні збитки, питання про їх стягнення вирішується в судовому порядку. При цьому, за рішенням суду, на користь газорозподільного підприємства споживач-порушник має також сплатити ще й судові витрати. Окрім того, що споживачі порушують закон, вони ще й наражають на небезпеку не лише себе, а й оточуючих людей. Дуже часто у місцях несанкціонованих врізок у газопроводи виявляються витоки природного газу, які можуть призвести до фатальних наслідків та вибухів", - йдеться у повідомленні.

АТ "Житомиргаз" застерігає споживачів від таких небезпечних дій, аби крадіжка газу не стала фатальною. Також компанія закликає повідомляти про виявлені випадки крадіжки газу або самовільного втручання в газові мережі.