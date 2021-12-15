У Львівській області через негоду обмежуватимуть рух вантажівок: список стоянок

У Львівській області через негоду введуть обмеження на рух вантажівок. Для вантажного автомобільного транспорту будуть зроблені спеціальні майданчики вздовж доріг, щоб можна було перечекати негоду.

"У разі несприятливих погодних умов, які можуть призвести до ускладнень у русі, для безпеки дорожнього руху та забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки, Служба автомобільних доріг у Львівській області може вводити тимчасові обмеження руху вантажного автомобільного транспорту", - йдеться в повідомленні.

У поліції повідомили, що перечекати негоду можна буде на спеціальних майданчиках, нанесених на Google карту: http://bit.ly/2WsAaZe.

При цьому наголошується, що обмеження руху не поширюється на транспортні засоби: