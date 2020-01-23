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У Львівській області невідомі напали на будинок директора лісгоспу, є загибла

Новини » Надзвичайні події     23.01.2020 - 10:53
У Львівській області невідомі напали на будинок директора лісгоспу, є загибла
Ілюстративне фото (np.pl.ua)

Під час нападу в будинку знаходилися двоє дітей

У Львівській області невідомі в масках скоїли напад на мешканців житлового будинку, в результаті одна людина загинула, троє - отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції у Львівській області.

Повідомляється, що напад було скоєно 22 січня близько 19:00 в місті Радехів. Невідомі увірвалися в будинок, нанесли тілесні ушкодження жителям, заволоділи грошовими коштами, після чого втекли. Під час нападу в будинку знаходилися п'ять осіб - 61-річний чоловік, троє жінок у віці 34, 59, 87 років, а також двоє дітей 1 і 5 років.

"Нападники жорстоко катували власника будинку і завдали тілесні ушкодження жінкам, вимагаючи вказати місце зберігання грошей цінностей, після чого заволоділи коштами і зникли. Від отриманих травм одна з жінок померла на місці події", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і по 4 ч. ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Нападникам загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як пишуть місцеві ЗМІ, грабіжники напали на будинок директора лісгоспу Степана Данькевича.

Раніше РБК-Україна писало, що поліція затримала озброєну банду за підозрою у скоєнні розбійних нападів у Київській області. Їх підозрюють у скоєнні п'яти злочинів, а також перевіряється причетність фігурантів до інших правопорушень.

Також повідомлялося, що правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася здирництвом і викраденням людей і вимагала повернути уявних боргів. Сума грошей, одержаних злочинних шляхом, становить близько 11 мільйонів гривень. Силовики встановили, що угрупування орієнтовно в 2019 році створив 26-річний громадянин РФ.

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