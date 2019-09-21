У Львівській області невідомі перекрили залізницю

У селі Сілець (Львівська область) у суботу, 21 вересня, невідомі особи заблокували рух вагонів з вугіллям на станції "Соснівка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними поліції, невідомі заблокували рух вагонів з вугіллям на залізничній станції "Соснівка", чим наносять збиток підприємству. У відомстві додали, що в разі відмови від добровільного розблокування залізниці правоохоронці застосують силу.

"Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу", - наголосили в поліції.

Зазначається, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 279 КК України, а саме - блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Крім того, колишній народний депута Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що поліція почала силовий розгін осіб, які блокують рух вагонів з вугіллям.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, блокаду вугільних вагонів влаштували ветерани війни на Донбасі та громадські активісти, які вимагають від місцевого підприємтва припинити купувати російське вугілля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після впровадження урядом Росії торговельних обмежень на постачання вугілля до України обсяги імпорту скоротилися до 85,3% за місяць. Вугілля вивозилось з шахт Ростовської та Кемеровської областей.