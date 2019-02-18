У Львівській області розпочався етап вакцинації школярів від кору

Вакцинуватися можуть безоплатно усі діти до 18 років

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в понедельник, 18 февраля, начался этап вакцинации школьников Львовской области от кори. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В министерстве отметили, что обязательным условием вакцинации является согласие от родителей.

"Сегодня, 18 февраля, начался этап вакцинации школьников Львовской области: почти 50 тысяч детей получат прививки - защиту от кори. Обязательное условие - согласие от родителей", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули необходимость обеспечить вакцинацию детей.

"Школьники смогут организованно получить прививку в амбулаториях, а также будут работать мобильные бригады... Вакцинироваться по календарю и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет (даже те, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы), а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики", - отмечается в сообщении.

Также указано, что в Украине достаточно качественной и эффективной вакцины КПК, которая защищает от кори и тяжелых осложнений. С начала этого года в регионах Украины использовано 187984 дозы вакцины против кори, паротита и краснухи. Более 60 тысяч из них - только за первую неделю февраля.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о спецоперации по вакцинации против кори во Львовской области. В министерстве отметили, что спецоперация планируется для того, чтобы защитить детей и взрослых от вспышки кори, которая длится почти два года.

Как писало РБК-Украина, еще более трех тысяч украинцев заболели корью на прошлой неделе.

Добавим, в Киеве зафиксировали первый случай смерти от кори. В частности, в результате осложнений, обусловленных заболеванием корью, умерла 57-летняя женщина.