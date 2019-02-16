У Львівській області ліквідували контрабанду елітних наркотиків

Поліція вилучила наркотиків на 2 млн гривень

Полиция задержала 38-летнего жителя Львовской области, который наладил контрабандные поставки в Украину наркотических средств и психотропных веществ из Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, фигурант, под видом предпринимательской деятельности в сфере международных грузовых перевозок, наладил криминальные связи с представителями наркобизнеса Западной Европы. Оттуда он поставлял стоимостные наркотики и психотропы, среди которых героин, кокаин и экстази, и сбывал их крупными партиями на территории Львовской области.

Проводя крупные наркосделки, злоумышленник стал одним из самых влиятельных наркодельцов области и завозил на территорию области контрабандные наркотики и психотропы в особо крупных размерах.

В ходе проведенных оперативных мероприятий у наркодилера изъято 330 г героина, 250 г кокаина и 100 г МДМА ("Экстази"), предназначенных для дальнейшей реализации. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более 2 млн гривен.

Кроме наркотиков и психотропов у фигуранта также изъято 2 карабина, пистолет и патроны к ним.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а именно наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Указанные противоправные действия в соответствии с законодательством наказываются лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: изъятые наркотики (npu.gov.ua)

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