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У Львівській області конфлікт на дорозі переріс у стрілянину, є потерпілий

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Львівська область, Вівторок 29 червня 2021 16:35
У Львівській області конфлікт на дорозі переріс у стрілянину, є потерпілий Фото: у Львівській області конфлікт на дорозі переріс у стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 28 червня, у Львівській області під час сварки на дорозі водій автомобіля Toyota вистрілив зі зброї. В результаті події постраждала одна людина.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Львівській області.

Конфлікт стався близько 21: 00. Водій автомобіля Hyundai Santa Fe посварився з водієм автомобіля Toyota Camry, після чого власник останнього автомобіля вистрілив з невідомої зброї і потрапив у пасажира Hyundai.

За даними медиків, 37-річний житель одного з сіл Золочівського району отримав поранення в обличчя, а саме в ліву щоку.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. Того ж дня правоохоронці затримали зловмисника.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання-позбавлення волі на строк до семи років.

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