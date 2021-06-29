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Во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу, есть пострадавший

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Львовская область, Вторник 29 июня 2021 16:35
Во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу, есть пострадавший Фото: во Львовской области конфликт на дороге перерос в стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 28 июня, во Львовской области во время ссоры на дороге водитель автомобиля Toyota выстрелил из оружия. В результате происшествия пострадал один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции во Львовской области.

Конфликт произошел около 21:00. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe поссорился с водителем автомобиля Toyota Camry, после чего владелец последнего автомобиля выстрелил из неизвестного оружия и попал в пассажира Hyundai.

По данным медиков, 37-летний житель одного из сел Золочевского района получил ранение в лицо, а именно в левую щеку.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 44-летний житель города Броды. В тот же день правоохранители задержали злоумышленника.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до семи лет.

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