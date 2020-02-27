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СБУ виявила схрон з боєприпасами в Луганській області

Новини » Надзвичайні події     27.02.2020 - 14:27
СБУ виявила схрон з боєприпасами в Луганській області
Фото: вилучені боєприпаси (прес-служба СБУ)

Жителька Лисичанська облаштувала в своєму будинку схованку зі зброєю

Служба безпеки України (СБУ) виявила в Луганській області схрон з боєприпасами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, мешканка Лисичанська, яка у 2014 році приєдналася до незаконних збройних формувань так званої "ЛНР", залишила за місцем свого проживання схованку зі зброєю та боєприпасами.

"Зі схрону, облаштованого у гаражі приватного будинку, правоохоронці вилучили п'ять гранатометних боєприпасів ВОГ 17-М, три гранати різних модифікацій, саморобний вибуховий пристрій, детонатор, вибухову речовину, два сигнальних патрони СП-26 і більше ста набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила в Донецькій і Сумській областях двох проросійських пропагандисток.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що за 2019 рік Росія направила на окупований Донбас понад чотири тисячі тонн боєприпасів.

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