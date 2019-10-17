У Полтавській області загинули троє людей через отруєння небезпечними парами

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловіки отруїлись під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями

У місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що чоловіки отруїлись під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями.

Нагадаємо, на Авдіївському коксохімічному заводі Донецької області двоє працівників отруїлися викидами бензолу та аміаку.

Також у п'ятницю, 10 жовтня, у Чернігові відбулась евакуація учнів школи №21 через розпилення невідомої речовини. В результаті події постраждали чотири учні, яких доставили в обласну дитячу лікарню.

Додамо, що в травні в Житомирській області через розпилення газу постраждали 13 дітей. Розпилив газ один з учнів шкіл міста Коростишів в туалетному приміщенні.

РБК-Україна писало, що у дитячому садочку в селищі міського типу Баришівці (Київська область) отруїлися 13 дітей. Розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей).