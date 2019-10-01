У Львівській області в ДТП постраждали 5 людей

У Львівській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали 5 людей, серед яких дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба поліції області.

Аварія сталась біля міста Новояворівськ на трасі Львів - Краковець 30 вересня близько 21:10. Зіткнулись "ВАЗ 21099" під керуванням 46-річного жителя селища Немирів та "Фольксваген Пасат", за кермом якого перебував 30-річний місцевий мешканець.

"Внаслідок ДТП двоє водіїв та троє пасажирів, серед яких шестирічний хлопчик, госпіталізовані з тілесними ушкодженнями", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у понеділок, 30 вересня, у столиці на вулиці Вацлава Гавела автомобіль врізався у трамвай, внаслідок чого був паралізований рух на трамвайних коліях. На Вацлава Гавела, 52, відразу між двох трамваїв намагався проскочити водій автомобіля.

Також РБК-Україна писало, що в Києві на парковці ТРЦ Lavina водій не впорався з керуванням і збив двох пішоходів. Крім того, чоловік також врізався в три припарковані автомобілі.