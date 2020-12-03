У Львівській області в ДТП з мікроавтобусом загинули три людини

У четвер, 3 грудня, у Львівській області зіткнулися мікроавтобус і автомобіль Audi. В результаті події загинули три людини.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 06:00 на автодорозі "Львів-Луцьк" неподалік села Сабанівка Радехівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Audi, 50-річний місцевий житель, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував житель Рівненської області у віці 35 років.

"В результаті зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди. Водій мікроавтобусу та його 56-річна пасажирка, також мешканка Рівненської області, отримали тілесні ушкодження, від яких померли в лікарні", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 30 листопада, в Закарпатської області сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинули п'ятеро людей.

Крім того, у Житомирській області сталося ДТП з участю легкового автомобіля та мікроавтобуса, постраждали чотири людини, серед них діти.