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У Льові затримали поліцейського на вимаганні хабаря від студентів

Новини » Суспільство     13.12.2019 - 10:12
У Льові затримали поліцейського на вимаганні хабаря від студентів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліцейського затримали при отриманні 4 тис доларів

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича під час одержання ними 4 тис. доларів хабаря від студентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронець у змові з своїм рідним братом, вимагали від студентів-учасників бійки сплатити хабар за непритягнення їх до кримінальної відповідальності за хуліганство. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням. Зловмисників затримали під час одержання хабаря.

Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі або вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінальний кодекс України)

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали одеського прикордонника, який за хабар намагався підвищитися у званні.

Раніше суддю Деражнянського районного суду Хмельницької області виправдали від звинувачень в отримання неправомірної вигоди.

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