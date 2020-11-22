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Діти

У Львівській області в аварії постраждали четверо дітей

Автор: Дмитро Левицький

У Львівській області вранці суботи, 21 листопада, зіткнулися автомобілі "Део Ланос" та "ВАЗ-2107". В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали чотири дитини.

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Про це повідомляє поліція Львівської області.

Аварія сталася вранці на автодорозі Миколаїв-Жидачів-Калуш в одному із сіл Миколаївського району. Причини зіткнення автомобілів поки не встановлені, правоохоронці проводять розслідування.

В результаті інциденту діти віком 2, 10, 11 та 14 років отримали тілесні ушкодження. Чи постраждали в результаті аварії водії, поліція не уточнює.

Правоохоронці вже порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 3 років.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Запорізькій області потрапив в аварію автомобіль зі спостерігачами ОПОРИ. Причиною ДТП стала негода.

Крім того, смертельна ДТП сталася у Львівській області минулої неділі. В результаті аварії загинули дві людини.

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