У Львівській області 90% школярів отримали щеплення від кору

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Всього за півтора місяці щеплення отримали 26,6 тис. школярів

З початку лютого у Львівській області 26 605 школярів отримали щеплення від кору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Як зазначається, кількість захищених від кору учнів середніх навчальних закладів області сягнула 90%.

За оперативними даними ЦГЗ, Львівська область втратила своє лідерство за рівнем захворюваності на кір - з 1 лютого цей показник щотижня зменшується в середньому на 10%.

Водночас було розпочато активні заходи з імунізації, адже за уточненими даними в області понад 50 тис. школярів мало тільки одне щеплення проти кору в анамнезі чи взагалі не мало жодного.

Раніше повідомлялося, що у Львівській обласній інфекційній лікарні одразу четверо дітей потрапили до реанімації через ускладнення від кору.

РБК-Україна писало, що у Рівненській області 16 березня від ускладнень кору померла дитина.

Всього протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2146 осіб - 1044 дорослих і 1102 дитини. З початку 2019 року від ускладнень кору померли 11 осіб.