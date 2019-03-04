У Львівській області майже 20 тис. школярів отримали щеплення від кору

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У лютому в області значно збільшилася динаміка щеплень серед дітей

У Львівській області протягом лютого у рамках спецоперації з додаткової вакцинації школярів проти кору 19,7 тис. дітей отримали пропущені щеплення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, щеплення отримали діти віком від 6 до 18 років на території Львівської області.

"11 608 школярів за згодою батьків вакцинувалися 1–18 лютого в амбулаторіях, ще 8 063 дитини - вже з 18 лютого, з початком роботи мобільних бригад. Загалом пропущені щеплення і захист від кору отримав вже 19 671 школяр у Львівській області", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зі стартом спецоперації у області значно збільшилася динаміка щеплень серед дітей, які свого часу пропустили вакцинацію проти кору. Якщо у листопаді й грудні минулого року пропущене щеплення отримали 2 569 і 2 449 дітей відповідно, то у січні 8 564 дитини надолужили пропущені щеплення, а в лютому - майже 20 тис.

РБК-Україна писало, що у Львівській області з початку лютого у рамках спецоперації з додаткової вакцинації школярів проти кору 12,5 тисяч дітей отримали пропущені щеплення.

Раніше повідомлялося, що майже 50 тисяч дітей отримають щеплення від кору у Львівській області найближчим часом.