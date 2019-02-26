У Львівській обл. водій маршрутки на смерть збив пішохода

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Поліцейські встановлюють обставини події

У Львівській області водій маршрутного таксі збив на смерть 28-річного пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

ДТП сталося вчора ввечері, в селі Скнилів Пустомитівського району.

"Водій маршрутного таксі Mercedes, 58-річний житель одного з сіл Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 28-річного місцевого жителя. В результаті удару чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер в одній з львівських лікарень", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, вчора у селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль зіткнувся з автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину.

Також РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Х5, який влаштував смертельне дорожньо-транспортна пригода на Столичному шосе в ніч з 15 на 16 лютого і зник з місця події.