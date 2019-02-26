ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Львівській обл. водій маршрутки на смерть збив пішохода

Новини » Надзвичайні події    26.02.2019 - 15:26
У Львівській обл. водій маршрутки на смерть збив пішохода
Ілюстративне фото (УНІАН)

Поліцейські встановлюють обставини події

У Львівській області водій маршрутного таксі збив на смерть 28-річного пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції області.

ДТП сталося вчора ввечері, в селі Скнилів Пустомитівського району.

"Водій маршрутного таксі Mercedes, 58-річний житель одного з сіл Пустомитівського району, скоїв наїзд на пішохода, 28-річного місцевого жителя. В результаті удару чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер в одній з львівських лікарень", - йдеться в повідомленні.

Зараз поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, вчора у селі Нові Петрівці під Києвом поліцейський автомобіль зіткнувся з автомобілем, а потім в'їхав в будівлю магазину.

Також РБК-Україна писало, що Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід водієві BMW Х5, який влаштував смертельне дорожньо-транспортна пригода на Столичному шосе в ніч з 15 на 16 лютого і зник з місця події.

 

МВС прагне зменшити смертність на дорогах на 30% до 2020 року ДТП у Харкові: суд почав оголошувати вирок Зайцевій та Дронову
Новини України ДТПпогиблиЛьвовская областьскорая помощь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся