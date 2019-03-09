У Львівській обл. перекинувся мікроавтобус, є загибла

Одна жінка загинула, ще двох постраждалих госпіталізували

Во Львовской области на автодороге Киев - Чоп возле села Козева Сколевского района во время движения перевернулся микроавтобус, что привело к гибели одной пассажирки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что по предварительной информации водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter не справился с управлением, из-за чего транспортное средство выбросило с дороги, где оно перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна женщина погибла на месте. Еще двое пассажиров 19 и 61 года получили телесные повреждения, они были госпитализированы.

"По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами)", - сообщили правоохранители.

В настоящее время проводится досудебное расследование, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, в Киевской области в ДТП погибли 5 человек. В селе Яблунивка Макаровского района Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля погибли 5 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали.