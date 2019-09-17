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У львівському ресторані сталося масове отруєння

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П'ятеро львів'ян отруїлися під час святкування весілля

У львівському ресторані отруїлися п'ятеро людей під час святкування весілля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повідомляється, що в поліцію 16 вересня надійшло повідомлення про п'ять осіб, госпіталізованих в одну з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція".

Як встановили правоохоронці, всі госпіталізовані мешканці Львова, які 14 вересня святкували весілля в одному з львівських ресторанів. Стан пацієнтів медики визначають як стабільний.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) КК України. Санкція статті передбачає покарання - штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Поліцейські встановлюють обставини події, призначені експертизи.

Нагадаємо, у Львівській області 31 серпня було госпіталізовано 10 людей в результаті отруєння під час святкування весілля, серед постраждалих 1 дитина.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській області отруїлися понад 40 осіб, які купували шаурму на одній і тій же точці. Серед постраждалих 10 дітей. Під час перевірки точки продажу шаурми були виявлені численні порушення санітарних норм.

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