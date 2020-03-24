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Львівський аеропорт визначили резервним на час заборони польотів

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 10:23
Львівський аеропорт визначили резервним на час заборони польотів
Фото: Міжнародний аеропорт "Львів" (https://lwo.aero/)

Якщо Бориспіль не зможе приймати літаки, вони прямуватимуть до Львова

Кабінет міністрів визначив Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" як резервний у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних суден у "Міжнародному аеропорту "Бориспіль". Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 23 березня 2020 р. № 228.

Згідно з постановою, забороняється з 12 год. 00 хв. 24 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 року прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення осіб, які здійснюють подорож з туристичною метою.

Також заборонено прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, крім перевезень, які здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", або у разі неможливості прийняття та відправлення повітряних у "Борисполі" - через аеропорт "Львів".

"У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України прийняв рішення про тимчасове призупинення роботи усіх аеропортів країни, крім аеропорту "Бориспіль", який прийматиме евакуаційні чартерні рейси з українськими громадянами.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України прийняв рішення про заборону громадянам залишати територію країни з туристичною метою з вівторка, 24 березня.

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