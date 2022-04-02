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Львівщина може прийняти ще 18 тисяч переселенців, - Козицький

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Львів, Субота 02 квітня 2022 13:19
Львівщина може прийняти ще 18 тисяч переселенців, - Козицький Фото: Максим Козицький (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Автор: Антон Федорців

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький оцінив, скільки переселенців регіон ще готовий прийняти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Козицький, посилаючись на дані мобільних операторів, озвучив кількість внутрішньо переміщених до Львівської області осіб – їх 450-500 тисяч. Вони розташувалися в санаторіях і гуртожитках навчальних закладів.

"Сьогодні ми не маємо облаштованих місць для переселенців. Близько 15-18 тисяч місць по області ще є, але це включно зі школами і садочками. Якщо буде нова хвиля біженців, ми перелаштовуватимемо навчальні класи, спортивні зали для переселенців. Але це унеможливлює нормальний навчальний процес", – заявив очільник області.

Найімовірніше, поточний навчальний рік на Львівщині завершать у дистанційному режимі. Однак, старт наступного – під загрозою.

До слова, російські загарбники атакували учасників мітингу в окупованому Енергодарі.

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