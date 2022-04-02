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Львовская область может принять еще 18 тысяч переселенцев, - Козицкий

Новина українською →
Львов, Суббота 02 апреля 2022 13:19
Львовская область может принять еще 18 тысяч переселенцев, - Козицкий Фото: Максим Козицкий (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Автор: Антон Федорцив

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий оценил, сколько переселенцев регион еще готов принять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Козицкий, ссылаясь на данные мобильных операторов, озвучил количество внутренне перемещенных во Львовскую область лиц – их 450-500 тысяч. Они разместились в санаториях и общежитиях учебных заведений.

"Сегодня у нас нет обустроенных мест для переселенцев. Около 15-18 тысяч мест по области еще есть, но это включая школы и садики. Если будет новая волна беженцев, мы будем перестраивать учебные классы, спортивные залы для переселенцев. Но это делает невозможным нормальный учебный процесс", – заявил глава области.

Скорее всего, текущий учебный год во Львовской области завершат в дистанционном режиме. Однако старт следующего – под угрозой.

К слову, российские захватчики атаковали митингующих в оккупированном Энергодаре.

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