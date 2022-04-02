Вибухи в Енергодарі: стало відомо про чотирьох поранених

Внаслідок серії вибухів та обстрілів російськими окупантами в Енергодарі поранено чотирьох людей. Медики зараз налають їм допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Енергоатому.

"Відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих русскімі мраzzями сьогодні в Енергодарі!" - йдеться в повідомленні.

Вказано, що місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров’я.

Очікується, що деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур.

Що відбувається сьогодні в Енергодарі

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Енергодарі Запорізької області, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, пролунали вибухи.

Там зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України, а за всім цим спостерігали окупанти. Коли енергодарці почали розходитися, під’їхали автозаки, у які російські окупанти почали затримувати місцевих, а вже за кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів.

Також російські військові почали глушити зв'язок в місті.

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