Львівська область готується до атаки з Білорусі: зводять оборонні межі
У Львівській області триває спорудження додаткових оборонних та інженерних мереж через загрозу агресії з боку Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика на брифінгу.
"Наші завдання дуже прості, але вимагають кропіткої роботи. Передусім, це злагодження всіх сил і засобів, як правоохоронного блоку, так і військових, щодо координації планів відсічі агресії з Білорусі. Також це налагодження взаємодії з сусідніми областями, зокрема, з Волинською областю в частині скоординованих дій", - сказав він.
Він зазначив, що, передусім, треба бути готовими до посилення ракетних та авіаударів з північного напряму.
Нагадаємо, екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос також заявив, що загроза нападу на Україну з території Білорусі досить висока.
Як повідомлялося, Білорусь зосередила біля України близько 6 батальйонів своєї армії.