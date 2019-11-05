Під Львовом у результаті ДТП перекинувся інкасаторський автомобіль з грошима

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За даними поліції, ніхто не постраждав

На трасі Київ-Чоп у селі Гамаліївка Пустомитівського району (Львівська область) сталася дорожньо-транспортна-пригода (ДТП) між автомобілем Volkswagen Caddy і мікроавтобусом Ford Transit 350 - службовим авто інкасаторів "Ощадбанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zaxid.Net.

Повідомляється, що ДТП сталася близько 9:20 5 листопада. В результаті ДТП інкасатор перекинувся. Гроші перевантажили в інший автомобіль і вивезли з місця ДТП.

За даними поліції, водій Ford Transit при виїзді на нерегульоване перехрестя не надав переваги в русі автомобілю Volkswagen Caddy, який рухався по головній дорозі, та скоїв з ним зіткнення.

У результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження, учасники аварії від госпіталізації відмовилися.

Фото: ДТП під Львовом (Zaxid.Net)

Нагадаємо, 5 листопада у Броварах на вулиці Київській сталося ДТП, в результаті якого загинула одна людина і ще одна була госпіталізована.

РБК-Україна повідомляло, що 4 листопада в Києві на Кільцевій дорозі сталася ДТП, в результаті якого загинули три людини.