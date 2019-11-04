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У Києві на Кільцевій сталася масштабна ДТП з загиблими

Новини » Надзвичайні події     04.11.2019 - 11:08
У Києві на Кільцевій сталася масштабна ДТП з загиблими
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті ДТП на Кільцевій загинули три особи

У Києві на Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якого загинули три особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-спільноту "Київ Оперативний".

Повідомляється, що смертельна ДТП сталася на Кільцевій в районі повороту на вулицю Стеценка.

"За попередньою інформацією, в результаті аварії загинули три людини. Деталі цієї жахливої події встановлюються", - йдеться в повідомленні.

За даними пабліка dtp.kiev.ua у зіткненні двох автомобілів важкі травми отримали п'ять осіб. Двоє з них лежать на асфальті без ознак життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на вулиці Заболотного сталося зіткнення автомобілів "Волга" і SsangYong. Від зіткнення "Волгу" розірвало на дві частини, в результаті аварії загинула одна людина, ще шестеро постраждали.

Також вчора у Миколаївській області на автодорозі Н-24 сталося зіткнення легкового автомобіля і вантажівки, в результаті чого загинули 3 людини. За даними поліції, водій легкового Fiat виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

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