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Под Львовом в результате ДТП перекинулся инкасаторский автомобиль с деньгами

Новости » Общество     05.11.2019 - 14:04
Под Львовом в результате ДТП перекинулся инкасаторский автомобиль с деньгами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данным полиции, никто не пострадал

На трассе Киев-Чоп в селе Гамалеевка Пустомытовского района (Львовская область) произошло дорожно-транспортное-происшествие (ДТП) между автомобилем Volkswagen Caddy и микроавтобусом Ford Transit 350 - служебным авто инкассаторов "Ощадбанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.Net.

Сообщается, что ДТП произошло около 9:20 5 ноября. В результате ДТП инкассатор перевернулся. Деньги перегрузили в другой автомобиль и вывезли с места ДТП.

По данным полиции, водитель Ford Transit при выезде на нерегулируемый перекресток не дал преимущества в движении автомобилю Volkswagen Caddy, который двигался по главной дороге, и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, участники аварии от госпитализации отказались.

Фото: ДТП под Львовом (Zaxid.Net)

Напомним, 5 ноября в Броварах на улице Киевской произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще один был госпитализирован.

РБК-Украина сообщало, что 4 ноября в Киеве на Кольцевой дороге произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

В Броварах столкнулись два автомобиля, есть жертвы и пострадавшие Во Львове частично приостановлена подача отопления
Новости Украины ДТПЛьвовинкассаторы
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