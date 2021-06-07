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Під Львовом сталася смертельна ДТП: один із загиблих - неповнолітній

Автор: Андрій Василюк

В селі в Бабина Самбірського району Львівської області ввечері 6 червня на автодорозі Львів-Самбір зіштовхнулися автомобілі "ВАЗ 2109" та "Volkswagen Т4", внаслідок чого загинули дві людини - водій 2001 року народження та пасажир 2005 року народження. Також 5 осіб отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Повідомлення до ДСНС про аварію надійшло 6 червня о 22:15. На місце події було негайно направлено рятувальників 12-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Самбір.

"Внаслідок ДТП загинули водій 2001 року народження та пасажир 2005 року народження, які перебували в автомобілі "ВАЗ 2109" та 5 осіб травмовано, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську районну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прожежно-рятувальним відділенням проводились роботи щодо деблокування потерпілих з автомобіля "ВАЗ 2109" за допомогою гідравлічного розтискача та ножиць.

До ліквідації наслідків ДТП залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 5 червня на трасі Київ-Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок чого загинули дві людини.

Раніше у Дніпропетровській області унаслідок зіткнення з вантажівкою загинули чотири людини.

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