Під Львовом сталася смертельна ДТП: один із загиблих - неповнолітній

Повідомлення до ДСНС про аварію надійшло 6 червня о 22:15. На місце події було негайно направлено рятувальників 12-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Самбір.

"Внаслідок ДТП загинули водій 2001 року народження та пасажир 2005 року народження, які перебували в автомобілі "ВАЗ 2109" та 5 осіб травмовано, яких із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Самбірську районну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прожежно-рятувальним відділенням проводились роботи щодо деблокування потерпілих з автомобіля "ВАЗ 2109" за допомогою гідравлічного розтискача та ножиць.

До ліквідації наслідків ДТП залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.