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Под Львовом произошло смертельное ДТП: один из погибших - несовершеннолетний

Автор: Андрей Василюк

В селе Бабина Самборского района Львовской области вечером 6 июня на автодороге Львов-Самбор столкнулись автомобили "ВАЗ 2109" и "Volkswagen Т4", в результате чего погибли два человека - водитель 2001 года рождения и пассажир 2005 года рождения. Также 5 человек получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Сообщение в ГСЧС об аварии поступило 6 июня в 22:15. На место происшествия были немедленно направлены спасатели 12-й государственной пожарно-спасательной части г. Самбор.

"В результате ДТП погибли водитель 2001 года рождения и пассажир 2005 года рождения, которые находились в автомобиле "ВАЗ 2109" и 5 человек травмированы, которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Самборскую районную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прожарно-спасательным отделением проводились работы по деблокированию пострадавших из автомобиля "ВАЗ 2109" с помощью гидравлического разжимателя и ножниц.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, 5 июня на трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погибли два человека.

Ранее в Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека.

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