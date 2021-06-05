На трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП: є загиблі та травмовані
Фото: аварія із смертельними наслідками сталася на трасі Київ-Чоп (facebook.com/dsns.rivne)
На трасі Київ-Чоп сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок події загинули дві людини.
Аварія сталася поблизу села Колоденка Рівненського району. В ДТП потрапили два автомобілі марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca.
Внаслідок ДТП дві людини загинули на місці події (водій та пасажир автомобіля Seat Inca) та 2 отримали травми (водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca).
Травмовані госпіталізовані в лікувальні заклади у місті Рівне.
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