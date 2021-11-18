Під Львовом у ДТП загинула дитина, батьки у тяжкому стані

У четвер вранці, 18 листопада, у Львівській області на трасі Київ-Чоп зіткнулися два легкові автомобілі. Внаслідок ДТП загинула дитина, а ще двоє дорослих отримали тяжкі травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції .

Трагедія сталася приблизно о 07:20 на автодорозі неподалік села Красів Стрийського району Львівської області. Там зіткнулися авто марки Opel і Skoda. За кермом останньої перебуває 48-річний мешканець Івано-Франківська. А Opel управляв 50-річний місцевий житель.

"Внаслідок ДТП пасажирка Opel, 12-річна дівчинка, від травм померла на місці події. Водій цього автомобіля та ще одна пасажирка, 52-річна мешканка того ж села, з тяжкими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні. Їхні діагнози уточнюють", - зазначили у поліції.

Фото: на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП (lv.npu.gov.ua)

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Подібне порушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.