Во Львове изменили правила въезда в центр: без чего не пустят с 30 июня

С сегодняшнего дня, 30 июня, во Львове въезд транспорта в пешеходную зону центральной части города возможен только по обновленным пропускам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета.

Жителей и бизнес просят не медлить с переоформлением документов - это можно сделать через ЦПАУ или Портал жителя. Рассмотрение заявки длится до 10 рабочих дней после подачи полного пакета документов.

Новый порядок организации въезда

Отмечается, что с 1 июня действует новый порядок организации въезда, который сократил количество видов пропусков с пяти до трех, срок действия которых - один год. Внедрен механизм ответственности за нарушение правил въезда, остановки и благоустройства.



Правила въезда в пешеходную зону во Львове (инфографика: Львовский городской совет)

Пешеходная зона охватывает центральную часть города в пределах проспекта Свободы, площадей Ивана Подковы, Князя Ярослава Осмомысла, улиц Театральной, Краковской, Валовая и других.

Въезд осуществляется через ул. Русскую (со стороны ул. Подвальной), ул. Памвы Беринды (со стороны просп. Свободы), ул. Братьев Рогатинцев (со стороны пл. А. Мицкевича). Выезд из пешеходной зоны осуществляется через ул. Русскую (в направлении ул. Подвальной), ул. Памвы Беринды (в направлении просп. Свободы), ул. Братьев Рогатинцев (в направлении пл. А. Мицкевича).

Что запрещено и какое наказание предусмотрено

Въезд и выезд регламентируются через специальные боларды на трех улицах. Запрещен сквозной проезд по пешеходной зоне.

Если транспорт нарушает правила остановки на площади Рынок, пропуск могут заблокировать на 30 дней.

По информации департамента, обновили пропуска около 200 пользователей, поэтому остальных призывают сделать это до конца июня, чтобы избежать проблем с проездом.