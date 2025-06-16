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Киев или Львов: кто сейчас лидер на рынке недвижимости и что происходит с ценами

Понедельник 16 июня 2025 08:00
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Киев или Львов: кто сейчас лидер на рынке недвижимости и что происходит с ценами Какие цены на рынке недвижимости в Киеве и Львове (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Киев и Львов соревнуются не только за туристов, но и за лидерство на рынке недвижимости. В столице квартиры стремительно дорожают, а аренда бьет рекорды. Львов зато демонстрирует стабильность - цены держатся уверенно, хотя и не без нюансов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Жилье в столице: какие цены на недвижимость летом 2025 года

За последние полгода цены на недвижимость на вторичном рынке в Киеве повысились на все виды квартир:

  • однокомнатная подорожали на 8% и сейчас стоят 65 тысяч долларов;
  • двухкомнатные подскочили в цене на 5% и теперь стоят 100 тысяч долларов;
  • трехкомнатные подорожали на 9% и сейчас их средняя цена составляет 150 тысяч долларов.

Стоит отметить, что цены на недвижимость очень зависят от района расположения жилья. Дешевле всего в Деснянском районе, там однокомнатную квартиру можно купить за 41 тысячу долларов, зато цены на такое жилье в Печерском районе доходят до 118 тысяч долларов.

На первичном рынке "квадратный метр" стоит в среднем 1250 долларов. Это на 2% дешевле, чем было полгода назад.

Однако аренда за аналогичный период выросла. В среднем в Киеве жилье сдают за:

  • однокомнатные - 18 тысяч гривен, это на 9% дороже, чем было;
  • двухкомнатные - 26 тысяч гривен, цена подскочила на 14%;
  • трехкомнатные - 47 500 гривен, стоимость выросла на 27%.

Киев или Львов: кто сейчас лидер на рынке недвижимости и что происходит с ценамиСтоимость жилья в Киеве (скриншот)

Сколько стоит жилье во Львове

Цены на вторичном рынке в течение последних полгода остаются стабильными, подорожали только двухкомнатные квартиры на 3%. Сейчас жилье в среднем продают за:

  • однокомнатные - 64 900 долларов;
  • двухкомнатные - 92 500 долларов;
  • трехкомнатные - 116 тысяч долларов.

Дешевле всего квартиры стоят в Железнодорожном районе, дороже всего - однокомнатные в Лычаковском, двухкомнатные - во Франковском, трехкомнатные - в Галицком.

А вот на первичном рынке цены выросли на 5%, теперь "квадрат" продают за 1380 долларов.

Стоимость аренды жилья во Львове за последние полгода выросла на одно- и двухкомнатные квартиры на 3% и 4%, соответственно, а трехкомнатные подешевели на 8%. Теперь они стоят:

  • однокомнатные - 17 500 гривен;
  • двухкомнатные - 20 800 гривен;
  • трехкомнатные - 21 000 гривен.

Киев или Львов: кто сейчас лидер на рынке недвижимости и что происходит с ценамиЦены на жилье во Львове (скриншот)

Хотя Львов и вырвался в лидеры по ценам на недвижимость в начале войны, сейчас он уступает Киеву. В столице Галичины дороже только "квадратные метры" на первичном рынке.

Читайте также о том, что украинцам для того, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в среднем надо откладывать всю зарплату на 3-9 лет, в зависимости от месторасположения жилья.

Ранее мы писали о том, что цены на вторичном рынке недвижимости Украины продолжают расти, в некоторых городах они подскочили более чем на 10% за полгода. Рекордсменом снова стал Ужгород - здесь однокомнатные квартиры подорожали на 19% в валюте.

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