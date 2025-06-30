У Львові змінили правила в’їзду до центру: без чого не пустять з 30 червня

Відсьогодні, 30 червня, у Львові в’їзд транспорту до пішохідної зони центральної частини міста можливий лише за оновленими перепустками.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

Мешканців і бізнес просять не зволікати з переоформленням документів - це можна зробити через ЦНАПи або Портал мешканця. Розгляд заявки триває до 10 робочих днів після подачі повного пакету документів.

Новий порядок організації в’їзду

Зазначається, що з 1 червня діє новий порядок організації в’їзду, який скоротив кількість видів перепусток із п’яти до трьох, термін дії яких - один рік. Впроваджено механізм відповідальності за порушення правил в’їзду, зупинки та благоустрою.



Правила в'їзду у пішохідну зону у Львові (інфографіка: Львівська міська рада)

Пішохідна зона охоплює центральну частину міста в межах проспекту Свободи, площ Івана Підкови, Князя Ярослава Осмомисла, вулиць Театральної, Краківської, Валова та інших.

В’їзд здійснюється через вул. Руську (зі сторони вул. Підвальної), вул. Памви Беринди (зі сторони просп. Свободи), вул. Братів Рогатинців (зі сторони пл. А. Міцкевича). Виїзд з пішохідної зони здійснюється через вул. Руську (у напрямку вул. Підвальної), вул. Памви Беринди (у напрямку просп. Свободи), вул. Братів Рогатинців (у напрямку пл. А. Міцкевича).

Що заборонено і яке покарання передбачене

В’їзд і виїзд регламентуються через спеціальні боларди на трьох вулицях. Заборонено наскрізний проїзд пішохідною зоною.

Якщо транспорт порушує правила зупинки на площі Ринок, перепустку можуть заблокувати на 30 днів.

За інформацією департаменту, оновили перепустки близько 200 користувачів, тож решту закликають зробити це до кінця червня, щоб уникнути проблем із проїздом.