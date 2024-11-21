В Украине утвердили перечень лиц, которые не могут быть усыновителями: детали

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №10298, который определяет, кто не может быть усыновителем или опекуном. Согласно документу, перечень таких лиц расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

За документ в первом чтении проголосовали 245 нардепов. Он предполагает, что усыновителями или опекунами не могут быть:

Напомним, в Украине зарегистрировано 2100 кандидатов, претендующих на усыновление ребенка. Правительство активизировало курсы для будущих усыновителей, увеличив количество тренеров и групп обучения. Впрочем, статистика усыновления остается стабильной – каждый год в Украине находят новые семьи около 1000 детей.

Помощь при усыновлении через "Действие"

Граждане Украины, постоянно проживающие на ее территории, имеют право на получение помощи при усыновлении ребенка. Если ребенка усыновляют супруги, такую помощь получает один из них по выбору.

Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка на основе судебного решения. Обращение необходимо подать в течение 12 месяцев со дня вступления в силу решения об усыновлении.

Как подать заявление:

Онлайн: через портал "Дия", авторизовавшись, заполнив данные и подписав заявление электронной подписью. Статус разбирательства можно отслеживать в личном кабинете.

Офлайн: обратившись в местный орган соцзащиты или отправив заказное письмо.

Для этого нужно собрать необходимый пакет документов: заявление установленного образца, копию свидетельства о рождении ребенка, копию судебного решения об усыновлении. Результаты рассмотрения направляют по электронной почте заявителя.

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