Распространяют режим Кремля в оккупации. СБУ объявила подозрения 10 руководителям "правительства Л/ДНР"
Правоохранители объявили подозрения новым руководителям министерств террористической организации "ДНР" и "ЛНР". Они "передали" врагу агропредприятия и больницы Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.
"После полномасштабного вторжения они выполняют задачи РФ по распространению кремлевского режима на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
Одним из фигурантов является так называемый "министр агропромышленного комплекса "ДНР", передавший на баланс российских монополий местные сельскохозяйственные предприятия. Также он принимал непосредственное участие в организации вывоза украинского зерна из региона в РФ. СБУ объявила подозрения в коллаборационной деятельности первой заместительницы министра охраны здоровья "ДНР" и "главы аппарата Министерства здравоохранения "ДНР", которые передали россиянам местные больницы под военные госпитали для раненых участников оккупационных группировок.
В суд передали обвинительные акты в отношении следующих лиц:
- Главы "Министерства здравоохранения "ДНР";
- "Руководителя" юридического отдела "МОЗ "ДНР";
- "Руководителя" сектора общественной службы и кадров "МОЗ "ДНР";
- "Экс-председателя" совета министров "ЛНР";
- "Министра" угля и энергетики "ДНР";
- "Вицеминистра" угля и энергетики "ДНР";
- "Вицеминистра" образования и науки "ЛНР".
Часть из них незаконно переведены под "юрисдикцию" РФ более 20 захваченных медучреждений Мариуполя, Волновахи и Мангуша. Остальные занимались финансовой частью и организовывали поставки гуманитарки из РФ. Все они скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Украины.
Как сообщалось, СБУ задержала российских информаторов, которые шпионили за руководством военкоматов в Киеве. Они пытались собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.
СБУ задержала информатора, собиравшего данные для врага о местах базирования и перемещения Сил обороны и приводившего российские ракеты против торговых центров Днепропетровской области.
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