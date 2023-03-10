Распространяют режим Кремля в оккупации. СБУ объявила подозрения 10 руководителям "правительства Л/ДНР"

Правоохранители объявили подозрения новым руководителям министерств террористической организации "ДНР" и "ЛНР". Они "передали" врагу агропредприятия и больницы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

"После полномасштабного вторжения они выполняют задачи РФ по распространению кремлевского режима на оккупированной части Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Одним из фигурантов является так называемый "министр агропромышленного комплекса "ДНР", передавший на баланс российских монополий местные сельскохозяйственные предприятия. Также он принимал непосредственное участие в организации вывоза украинского зерна из региона в РФ. СБУ объявила подозрения в коллаборационной деятельности первой заместительницы министра охраны здоровья "ДНР" и "главы аппарата Министерства здравоохранения "ДНР", которые передали россиянам местные больницы под военные госпитали для раненых участников оккупационных группировок.

В суд передали обвинительные акты в отношении следующих лиц:

Главы "Министерства здравоохранения "ДНР";

"Руководителя" юридического отдела "МОЗ "ДНР";

"Руководителя" сектора общественной службы и кадров "МОЗ "ДНР";

"Экс-председателя" совета министров "ЛНР";

"Министра" угля и энергетики "ДНР";

"Вицеминистра" угля и энергетики "ДНР";

"Вицеминистра" образования и науки "ЛНР".

Часть из них незаконно переведены под "юрисдикцию" РФ более 20 захваченных медучреждений Мариуполя, Волновахи и Мангуша. Остальные занимались финансовой частью и организовывали поставки гуманитарки из РФ. Все они скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Украины.