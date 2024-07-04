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Во Львове ввели компенсации за генераторы и солнечные батареи

Львов, Четверг 04 июля 2024 18:22
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Во Львове ввели компенсации за генераторы и солнечные батареи Иллюстративное фото: во Львове ввели компенсации за генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

У жителей Львова появилась возможность получить компенсации за приобретенные электрогенераторы и солнечные батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

По его словам, были обновлены несколько городских программ. Теперь жители Львова могут:

  • получить до 200 тысяч гривен за купленные мощные генераторы;
  • получить возмещение за солнечные электростанции, а также до 30% на энергосберегающие меры и ремонты жилых домов.

При этом для предпринимателей предусмотрели возможность получить до 50% и 300 тысяч гривен за энергосберегающее оборудование.

Проблемы с электроснабжением

Напомним, в Украине не хватает генерации электроэнергии, чтобы покрыть потребление. Поэтому электроснабжение ограничивают каждый день.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку по вопросу энергетики. Он поручил Кабмину разработать решения, которые позволят упростить для украинцев установку солнечных батарей и аккумуляторов.

По его словам, для украинцев разработают соответствующую льготную программу.

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