Во Львове ввели компенсации за генераторы и солнечные батареи

Иллюстративное фото: во Львове ввели компенсации за генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)

У жителей Львова появилась возможность получить компенсации за приобретенные электрогенераторы и солнечные батареи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

По его словам, были обновлены несколько городских программ. Теперь жители Львова могут: получить до 200 тысяч гривен за купленные мощные генераторы;

получить возмещение за солнечные электростанции, а также до 30% на энергосберегающие меры и ремонты жилых домов. При этом для предпринимателей предусмотрели возможность получить до 50% и 300 тысяч гривен за энергосберегающее оборудование.