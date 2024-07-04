У Львові запровадили компенсації за генератори та сонячні батареї

У мешканців Львова з'явилася можливість отримати компенсації за придбані електрогенератори та сонячні батареї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Львова Андрія Садового в Telegram .

За його словами, було оновлено кілька міських програм. Тепер мешканці Львова можуть:

отримати до 200 тисяч гривень за куплені потужні генератори;

отримати відшкодування за сонячні електростанції, а також до 30% на енергозберігаючі заходи та ремонти житлових будинків.

При цьому для підприємців передбачили можливість отримати до 50% та 300 тисяч гривень за енергозберігаюче обладнання.