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Во Львове взорвался частный дом: под завалами могут быть люди

Фото: во Львове произошел взрыв дома (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Карина Левицкая

Во Львове произошел взрыв в частном доме. Под завалами пока могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

По словам мэра, по ул. Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. В результате взрыва есть разрушение опорных стен.

"Возможно, под завалами люди. На месте работают спасательные службы", - добавил он.

Фото: во Львове произошел взрыв дома (t.me/andriysadovyi)

Садовый заявил, что сейчас устанавливаются причины и последствия инцидента.

Перекрытие дороги

Правоохранители сообщили, что движение по улице Княгини Ольги от улицы Сахарова к улице Владимира Великого в направлении улицы Научной перекрыто в связи со взрывом, повлекшим пожар в жилом доме.

Фото: во Львове произошел взрыв дома (t.me/lvivpatrolpolice)

"Патрульные обеспечивают регулирование дорожного движения, охрану места происшествия и помогают другим службам в ликвидации последствий", - добавили в полиции.

Взрывы в Украине

Напомним, утром 22 июня в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа. Сначала сообщалось об одном погибшем, позже - о двух. Позже количество пострадавших выросло до пяти.

Кроме того, в Днепровском районе Киева 19 марта в подъезде жилого дома произошел взрыв неустановленного предмета. Находившийся возле дома мужчина получил баротравму. Также повреждены стены подъезда и окна в квартирах.

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Львов