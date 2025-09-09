Во Львове временно снизится давление воды: кому стоит сделать запасы

Жителей Львова предупреждают о временном снижении давления воды в части Железнодорожного и Франковского районов с 6:00 среды, 10 сентября, до 9:00 четверга, 11 сентября. Это связано с переподключением обновленного участка водопровода Городок - Львов.

Снижение давления воды может наблюдаться на верхних этажах многоэтажек в части Железнодорожного и Франковского районов Львова, на улицах: Агабек Заде, Авиационная, Ангарная, Бакинская, Баштанная, Белогорща, Болбачана, Вагонная, Величка, Выгоды, Выговского (четная сторона от №2 до №70, нечетная сторона от №1 до №31), Овсяная, Ольховая, Гайовая, Ганцова, Гарматия, Гниздовского, Головатого, Городоцкая (четная сторона от №128 до №306, нечетная сторона от №241 до №371), Гречаная, Грузинская, Дальняя, Дидушка, Разрешительная, Доробок, Дрогобычская, Дубновская, Житня, Журавлина, Сборная, Зимноводовская, Ирчана, Каменная, Караджича, Каховская, Кондратюка, Конюшинная, Корсунская, Косинского, Кричевского, Курмановича, Ловецкая, Лукича, Лютневая, Любинская (четная сторона от №48 до №196, нечетная сторона от №71 до №217), Малицкой, Мирная, Охотничья, Моторная, Небольшая, Нечая, Низменная, Олесницкого, Олешковская, Орельская, Паровозная, Патона, Пилотов, Подгаецкая, Подлесная, Северная, Планерная, Воздушная, Полтавы, Потебни, Пропеллерная, Ровенская, Рудненская, Ряшевская, Самарская, Самборская, Сигнальная, Сигнивка, Сирка, Скромная, Сластиона, Станционная, Субботовская, Терлецкого, Терновая, Тесная, Трещакивского, Тюльпанова, Флинты, Церетели, Чагарникова, Чижевского, Широкая, Яворницкого, а также на улицах Багряного, Городоцкая (нечетная сторона от №131 до №239), Кравченко, Кондукторская, Кропивницкого (площадь), Народная, Окружная, Простая, Ровная, Сухая, Терлецкого.

Одновременно в нескольких населенных пунктах Городокской громады (с. Артищев, с. Мавковичи, с. Керница, г. Городок, с. Бартатов, с. Воля-Бартатовская, с. Лапаевка, с. Зимняя Вода, с. Холодновидка, с. Конопница, с. Суховоля) водоснабжение будет временно полностью отсутствует.

После завершения работ сеть промывают, поэтому вода может временно иметь ржавый оттенок. Жителей просят сделать запас воды и отнестись к временным неудобствам с пониманием.

Горячая линия ЛГКП "Львовводоканал":