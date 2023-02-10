Во Львове и Виннице взрывы, работает ПВО

Взрывы, которые прозвучали в Виннице и Львовской области, связаны с работой украинских сил ПВО.

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Козицкий отметил, что во Львовской области могут быть перебои в электроснабжении.

Между тем, воздушная тревога продолжается, поэтому всем жителям следует находиться в укрытиях.

Также отметим, что по данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, во время массированной атаки по Украине российская ракета снова вошла в воздушное пространство Молдовы.

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