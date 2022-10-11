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Во Львове и области полностью возобновили энергоснабжение, - ОВА

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Львов, Вторник 11 октября 2022 09:36
Во Львове и области полностью возобновили энергоснабжение, - ОВА Фото: во Львове и области полностью возобновили энергоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Специалисты восстановили энергоснабжения во всех населенных пунктах Львовской области, включая Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

"По данным облэнерго, электроснабжение возобновилось уже во всех населенных пунктах нашей области. Электро- и водоснабжение во Львове также было восстановлено в полном объеме", - написал он.

Также он отметил, что ночь во Львовской области прошла спокойно.

Напомним, вчера 10 октября во время массированной ракетной атаки РФ на Украину во Львовской области прогремело несколько взрывов. Позже стало известно, что ракеты попали в объекты критической инфраструктуры, в связи с чем в регионе начались проблемы со связью и энергоснабжением.

Всего вчера российские войска обстреляли более десятка областей Украины. Вследствие ударов погибли по меньшей мере 19 человек, еще 105 получили ранения.

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Львов Электроэнергия
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