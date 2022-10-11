У Львові та області повністю відновили енергопостачання, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького .

"За даними обленерго, електропостачання відновилося вже у всіх населених пунктах нашої області. Електро- та водопостачання у Львові також було відновлено у повному обсязі", - написав він.

Також він зазначив, що ніч у Львівській області пройшла спокійно.