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В нескольких городах Украины объявили День траура по жертвам российской атаки по Сумам

Воскресенье 13 апреля 2025 14:45
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В нескольких городах Украины объявили День траура по жертвам российской атаки по Сумам Фото: Во Львове и Конотопе объявили День траура (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Во Львове и Конотопе объявлен День траура по жертвам российской атаки на Сумы. В результате которой погиб 31 мирный человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Львова Андрея Садового и мэра Конотопа Артема Сименихина.

Сегодня и завтра во Львове в знак памяти о погибших во время вражеского обстрела в Сумах будут приспущены государственные флаги на Ратуше и административных зданиях города.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что община города выражает глубокие соболезнования жителям Сум и солидарность с их трагедией.

"Сегодня в Сумах россия убила 31 невинного человека, среди них - двое детей", -отметил мэр Львова.

В Конотопе также объявлены Дни траура в понедельник и вторник.

"Сегодня, в понедельник и вторник объявляю Днями траура по жертвам московитской агрессии в Сумах" - мэр Конотопа Артем Сименихин.

Российский удар по Сумам

Напомним, что сегодня, 13 апреля, Россия осуществила очередную ракетную атаку на город Сумы. Удар пришелся на центр города, где в это время много людей шли в церковь на Вербное воскресенье.

Одна из ракет попала в троллейбус, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.

По последним данным, погиб по меньшей мере 31 человек, среди которых двое детей. Еще 83 человека получили ранения, из них десять детей. На месте происшествия продолжают работать спасатели и медики.

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